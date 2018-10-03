Родригу Бекао: Это лучший матч в карьере! Победить "Реал" могут немногие

Бразильский защитник ЦСКА Родриго Бекао прокомментировал победу армейского клуба над "Реалом" (1:0) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

- Удивительные ощущения! Мы понимали, как непросто придётся. Сила соперника была видна всем. Было очень трудно. "Реал" владел преимуществом какое-то невероятное количество времени. Но все же мы победили. Это заслуга всей команды.

- Не считаете, что "Реал" вас недооценил?

- Не знаю. ЦСКА очень хотел победить, сконцентрировался на игре.

- Против кого вам было сложнее всего обороняться?

- Да против всех нападающих: Бензема, Асенсио, Мариано. Никогда не думал, что однажды сыграю против такой команды. Я невероятно рад!

- Вы когда-нибудь играли при такой атмосфере, поддержке почти 80 тысяч человек? Может, на стадионе "Маракана"?

- Нет, там не играл. Только на замене сидел. Выходил на заполненную арену "Коринтианса". Но там болели против нас. А болельщики ЦСКА сегодня были очень важны, они гнали нас вперёд до финального свистка.

- Это самая важная победа в вашей карьере?

- Конечно! Выиграть у такой команды, как "Реал", могут немногие. (Юлия Яковлева)​