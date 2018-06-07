Роберту Фирмину: "Рамос сказал идиотскую вещь"

Нападающий "Ливерпуля" Роберту Фирмину считает, что защитник "Реала" Серхио Рамос некорректно высказался в адрес игроков "красных" после финала Лиги чемпионов. В частности, 32-летний испанец с иронией отреагировал на заявления о том, что он нанес травму вратарю мерсисайдцев Лорису Кариусу, а также пошутил насчет простуды Фирмину.

- Я предпочитаю не говорить об этом. Все в порядке, Рамос - чемпион. Но я думаю, что он сказал идиотскую вещь, - приводит слова Фирмину портал Goal.

"Реал" встречался с "Ливерпулем" в минувшем финале Лиги чемпионов и победил со счетом 3:1.