Роберто Карлос: "Между "Реалом" и "Атлетико" огромная разница"

Бывший защитник "Реала" Роберто Карлос отметил, что "Королевский клуб" показал образцовую игру в первом матче полуфинала Лиги чемпионов против "Атлетико" (3:0). По его словам, между соперниками огромная разница.

- У "Атлетико" были большие разрывы между линиями, - цитирует Карлоса AS. - У "Реала" в центре поля было очень много свободных зон. Когда вышли Асенсио и Лукас Васкес, "Реал" стал играть быстрее. Команда в целом сыграла очень рационально, а замены Зидана были крайне полезны.

Не скажу, что это была идеальная игра, так как совершенства не существует. Однако "Реал" был близок к этому. При этом не скажу, что "Атлетико" не играл. Просто у команд огромная разница и "Реал" очень сильный.