Роберто Карлос: "Марселу после победы в Лиге чемпионов был совершенно пьян"

Бывший защитник "Реала" бразилец Роберто Карлос рассказал, что его соотечественник Марселу сильно выпил, празднуя победу в Лиге чемпионов. В решающем матче "Реал" разгромил "Ювентус" (4:1).

- Марселу был совершенно пьян, - цитирует calciomercato.com Роберто Карлоса. - Он постоянно спрашивал всех, почему все в футболках номер 12, он был абсолютно безумен и ничего не понимал.

Марселу играет под 12-м номером, а футболисты клуба надели футболки с номером 12 в честь 12-й победе в еврокубке.