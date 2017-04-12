Роберто Фернандес: "Дома "Барселона" способна отыграться"

Технический директор "Барселоны" Роберто Фернандес считает, что его команда может отыграться в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Ювентусом". В первой встрече в Турине каталонцы проиграли со счетом 0:3.

– Этот матч отличался от того, что был с "ПСЖ", – цитирует El Mundo Deportivo Фернандеса. – Соперник забил быстрый гол, мы попытались восстановить равновесие, но пропустили второй. Нужно верить в команду, которая способна справиться с таким неблагоприятным исходом. Это плохой результат, и ничего уже не поделаешь. Но мы перед своими болельщиками на родном стадионе способны отыграться.