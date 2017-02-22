09:48 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Роберто Бонинсенья: "Отсутствие Бонуччи в игре с "Порту" - это уже автогол для "Ювентуса"

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Бывший нападающий "Ювентуса" Роберто Бонинсенья выразил несогласие с решением главного тренера команды Массимилиано Аллегри исключить из заявки на первую игру 1/8 финала Лиги чемпионов с "Порту" защитника Леонардо Бонуччи. Такое решение было вызвано конфликтом между тренером и футболистом.

– Бонуччи должен был быть оштрафован, но исключение из состава – перебор, – цитирует Juvenews Бонинсенью. – Это очень большая ошибка, автогол. Игроки должны контролировать свои эмоции и соглашаться с решениями главного тренера, но без Леонардо матч против "Порту" станет еще более сложным для "Ювентуса".

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