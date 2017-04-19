Роберт Левандовски: "Вдесятером "Реал" невозможно обыграть"

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски раскритиковал судейство в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Реалом" (2:4 д.в.). Поляк посетовал на удаление полузащитника Артуро Видаля и гол мадридцев из офсайда.

– Мы могли выиграть этот матч и выйти в полуфинал, – цитирует Goal Левандовски. – Но судья совершил много ошибок. Вдесятером "Реал" невозможно обыграть. Красной карточки у Видаля быть не должно, также один гол "Реалом" был забит из офсайда. А когда я выходил один на один, офсайда как раз не было. Очень сложно играть против "Реала" в Мадриде, когда оказываешься в таком положении. Это расстраивает, поскольку мы были близки к успеху. Но порой вы можете играть очень хорошо и все же не попадете в следующий раунд по каким-то причинам.

Онлайн-трансляция матча "Реал" - "Бавария"