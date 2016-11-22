Роберт Левандовски: "Ростов" в Лиге чемпионов прибавляет с каждой игрой"

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски в преддверии гостевого матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ростова" подчеркнул, что легкой эта встреча для его команды не будет. По словам польского форварда, "Ростов" сохраняет хорошие шансы на третье место в группе, передает корреспондент "СЭ" Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО.

– Как оцениваете шансы команд?

– Простой игрой это не будет, "Ростов" – серьезный соперник и хорошо проявляет себя в Лиге чемпионов. Будет интересная игра.

– В чем именно хорошо себя проявил "Ростов" в Лиге чемпионов?

– "Ростов" имеет хорошие шансы на третье место. Команда в каждой игре создает проблемы соперникам и с каждым матчем прибавляет. Нам придется хорошо подготовиться, чтобы добиться результата.

– Как вам ростовская погода?

– Действительно холодно, но в футболе всегда надо быть готовым к игре в любых погодных условиях – даже если минус пять или минус десять на термометре.

– Что скажете о проигранной встрече с "Боруссией"?

– Конечно, мы не очень хорошо сыграли против Дортмунда. Но сейчас мы играем за первое место в группе Лиги чемпионов и постараемся добиться этого.

– Судя по выбранному на игру составу, для вас важнее игра с "Байером" в субботу?

– В Лиге чемпионов не бывает простых соперников, и три очка завтра не гарантированы. И первое место нам легко не дастся. Конечно, для нас непривычно идти не на первом месте в бундеслиге, но мы постараемся вернуть его себе.

– Объединились ли вы с Дортмундом, чтобы сбросить с первого места "Лейпциг"?

– Новый оппонент в борьбе за первое место это всегда хорошо. Лучше, когда конкурируют несколько команд, чем всегда только две. Что не отменяет того, что мы постараемся опередить любых оппонентов.