Роберт Левандовски: "Реал" фаворит, но это не значит, что он нас обыграет"

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски признал, что его команда не будет фаворитом в полуфинале Лиги чемпионов с "Реалом". По его словам, мадридцев можно обыграть, не совершая ошибок.

– "Реал" фаворит, но это не значит, что он нас обыграет, – цитирует Marca Левандовски. – Когда ты два года подряд выигрываешь Лигу чемпионов, автоматически становишься фаворитом. Но мы об этом не думаем. У нас хорошая форма, последние результаты очень хороши. Нужна полная концентрация. Ошибки нельзя допускать, при этом нужно максимально использовать ошибки соперника.