Роберт Левандовски: "Идеально было бы забить "Арсеналу" хоть один гол и не пропустить"

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски готов довольствоваться победой над "Арсеналом" с минимальной разницей в счете в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Он подчеркнул, что вся команда сконцентрирована на предстоящей игре.

– Идеально было бы забить хоть один гол и не пропустить, – цитирует Bild Левандовски. – Это гарантировало бы нам спокойную ночь. Победа над "Ингольштадтом" была очень важна, а теперь мы полностью сосредоточены на Лиге чемпионов. Все ждут этой игры. Это будет большой вызов для нас. Надеюсь, все получится.