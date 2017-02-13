22:47 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Роберт Левандовски: "Идеально было бы забить "Арсеналу" хоть один гол и не пропустить"

0
0
0

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски готов довольствоваться победой над "Арсеналом" с минимальной разницей в счете в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Он подчеркнул, что вся команда сконцентрирована на предстоящей игре.

– Идеально было бы забить хоть один гол и не пропустить, – цитирует Bild Левандовски. – Это гарантировало бы нам спокойную ночь. Победа над "Ингольштадтом" была очень важна, а теперь мы полностью сосредоточены на Лиге чемпионов. Все ждут этой игры. Это будет большой вызов для нас. Надеюсь, все получится.

 

0
0
0
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/8 финала
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ