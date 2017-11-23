Роберт Левандовски: "Бавария" на своей арене может обыграть "ПСЖ" со счетом 4:0"

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски подчеркнул, что команда хочет занять первое место в группе B.

Для этого во встрече 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов мюнхенцам необходимо обыграть "ПСЖ" с разницей в четыре гола. В первой игре "Бавария" уступила парижанам (0:3).

– Необходимо сделать все, чтобы занять первое место в группе, если у тебя есть такой шанс, – приводит Goal.com слова Левандовски. – Понятно, что "Баварии" нужно выиграть у "ПСЖ" со счетом 4:0. Это будет сложно, но на нашем стадионе возможно все. Мы будем стараться выложиться на полную.

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