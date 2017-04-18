Роберт Левандовски: "Бавария" должна сыграть с "Реалом" так, будто проводит матч на своем поле"

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против "Реала" отметил, что его партнеры должны с максимально отдачей выложиться в этом поединке. По словам форварда, мюнхенцам необходимо играть не только на атаку, но еще не забывать о защите собственных ворот.

- Мы должны оказывать давление на "Реал" и выложится в этой игре по максимуму, - приводит слова Левандовски bernabeudigital.com. - "Бавария" должна сыграть так, будто играет на своем поле. Конечно, нам нужны голы, но и в обороне нужно сыграть надежно.

Напомним, первый матч проходил в Германии и завершился со счетом 2:1 в пользу "Реала". Ответная игра состоится 18 апреля, в 21:45. "СЭ" будет вести онлайн-трансляцию этого поединка.