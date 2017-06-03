Робер Пирес: "Мой прогноз на финал - победа "Реала"

Экс-полузащитник "Арсенала" и сборной Франции Робер Пирес считает, что победу в финале Лиги чемпионов одержит "Реал". По его мнению, мадридцы забьют три гола в ворота "Ювентуса" и выиграют со счетом 3:1.
Матч "Ювентус" – "Реал" пройдет сегодня, 3 июня, в Кардиффе, начало игры – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
#FinaleLdC #JuveReal– L'UEFA (@UEFAcom_fr) 2 июня 2017 г.
Le pronostic de Robert Pirès, finaliste en 2006 avec Arsenal !
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