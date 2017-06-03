11:58 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Робер Пирес: "Мой прогноз на финал - победа "Реала"

Экс-полузащитник "Арсенала" и сборной Франции Робер Пирес считает, что победу в финале Лиги чемпионов одержит "Реал". По его мнению, мадридцы забьют три гола в ворота "Ювентуса" и выиграют со счетом 3:1.

Матч "Ювентус" – "Реал" пройдет сегодня, 3 июня, в Кардиффе, начало игры – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. Финал
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