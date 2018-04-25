Робби Сэведж: "С уходом Салаха был разрушен кулак в атаке "Ливерпуля"

Бывший полузащитник сборной Уэльса Робби Сэведж считает, что "Ливерпуль" утратил качество игры с уходом Мохамеда Салаха с поля в матче 1/2 финала Лиги чемпионов с "Ромой" (5:2). До его ухода на 75-й минуте "красные" вели со счетом 5:0.

– Перед матчем мы говорили, что Салах, Фирмину и Мане образуют единый кулак, – цитирует ВВС Сэведжа. – Они все забили, помогали друг другу, создавали моменты. "Ливерпуль" потерял ритм, когда ушел Салах. Вышедший вместо него Ингс ничего плохого не сделал, но кулак был разрушен.