Роббен - второй голландец, забивший 30 голов в Лиге чемпионов

Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен открыл счет в матче группового турнира Лиги чемпионов против "Бенфики". Для него этот гол стал 30-м в главном еврокубковом турнире. Он стал всего лишь вторым голландцем, достигшим этой отметки. Бывший форвард "Манчестер Юнайтед" и "Реала" Руд ван Нистелрой отличился 56 раз.

Отметим, что через несколько минут после 30-го гола Роббен забил и 31-й, оформив дубль.