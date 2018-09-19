Роббен проводит 17-й сезон в Лиге чемпионов. Больше только у Касильяса и Гиггза

Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен проводит 17-й сезон в Лиге чемпионов. Сегодня 34-летний голландец принимает участие в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Бенфики".
Больше сезонов в Лиге чемпионов провели только экс-голкипер "Реала" Икер Касильяс (20 сезонов) и бывший полузащитник "МЮ" Райан Гиггз.
Для Арьена Роббена это уже 17-й сезон в #ЛигаЧемпионов - по этому показателю его опережают только Икер Касильяс и Райан Гиггз 👏– UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 19 сентября 2018 г.
1⃣7⃣ @ArjenRobben 👍 pic.twitter.com/Vs9NpEZLXY