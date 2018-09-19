22:49 | Футбол — Лига чемпионов

Роббен проводит 17-й сезон в Лиге чемпионов. Больше только у Касильяса и Гиггза

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Полузащитник "Баварии"  Арьен Роббен проводит 17-й сезон в Лиге чемпионов. Сегодня 34-летний голландец принимает участие в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Бенфики".

Больше сезонов в Лиге чемпионов провели только экс-голкипер "Реала"  Икер Касильяс (20 сезонов) и бывший полузащитник "МЮ"  Райан Гиггз

Бенфика - Бавария

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