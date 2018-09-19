Роббен проводит 17-й сезон в Лиге чемпионов. Больше только у Касильяса и Гиггза

Для Арьена Роббена это уже 17-й сезон в #ЛигаЧемпионов - по этому показателю его опережают только Икер Касильяс и Райан Гиггз 👏



1⃣7⃣ @ArjenRobben 👍 pic.twitter.com/Vs9NpEZLXY