Роббен и Боатенг пропустят ответный матч с "Реалом"

Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен не поехал с командой на ответный матч полуфинала Лиги чемпинов против "Реала", информирует официальный сайт клуба. Хавбек получил травму в первой игре, которая прошла в Мюнхене и закончилась поражением "Баварии" со счетом 1:2.
Также предстоящую игру пропустит защитник Жером Боатенг, получивший повреждение в первой встрече.
Кроме того, вне состава мюнхенской команды находятся травмированные Мануэль Нойер, Артуро Видаль, Кингсли Коман. Восстановился и может выйти на поле защитник Давид Алаба, который пропустил первый матч.
- Реал (Футбол)
- Бавария
- Давид Алаба
- Мануэль Нойер
- Арьен Роббен
- Жером Боатенг
- Артуро Видаль
- Кингсли Коман