11:01 | Футбол — Лига чемпионов

Роббен и Боатенг пропустят ответный матч с "Реалом"


Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен не поехал с командой на ответный матч полуфинала Лиги чемпинов против "Реала", информирует официальный сайт клуба. Хавбек получил травму в первой игре, которая прошла в Мюнхене и закончилась поражением "Баварии" со счетом 1:2. 

Также предстоящую игру пропустит защитник Жером Боатенг, получивший повреждение в первой встрече.

Кроме того, вне состава мюнхенской команды находятся травмированные Мануэль Нойер, Артуро Видаль, Кингсли Коман. Восстановился и может выйти на поле защитник Давид Алаба, который пропустил первый матч.

Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1/2 финала
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