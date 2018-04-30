Роббен и Боатенг пропустят ответный матч с "Реалом"

Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен не поехал с командой на ответный матч полуфинала Лиги чемпинов против "Реала", информирует официальный сайт клуба. Хавбек получил травму в первой игре, которая прошла в Мюнхене и закончилась поражением "Баварии" со счетом 1:2.

Также предстоящую игру пропустит защитник Жером Боатенг, получивший повреждение в первой встрече.

Кроме того, вне состава мюнхенской команды находятся травмированные Мануэль Нойер, Артуро Видаль, Кингсли Коман. Восстановился и может выйти на поле защитник Давид Алаба, который пропустил первый матч.