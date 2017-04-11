Рияд Махрез: "У "Лестера" нет каких-то определенных целей на Лигу чемпионов"

Полузащитник "Лестера" Рияда Махреза надеется на хороший результат в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Атлетико". Также он отметил, что у его команды нет определенных задач на этот турнир.

- Мы полны уверенности. Конечно, это великий "Атлетико", но мы уверены в себе, - цитирует пресс-служба УЕФА Махреза. - Надеемся в гостях добиться хорошего результата. Это будет непросто, но дополнительного давления мы не испытываем. Играем так, как привыкли. У нас нет каких-то определенных целей в этом турнире. Мы просто играем и смотрим, что получится. Если пробьемся дальше, то пробьемся. Нет, так нет.