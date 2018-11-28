Рияд Махрез: "Ничья с "Лионом" справедлива, но я не очень доволен"

Полузащитник "Манчестер Сити" Рияд Махрез считает, что ничья с "Лионом" (2:2) в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов справедлива. Дважды "горожане" отыгрывались по ходу встречи.

– "Лион" остается очень хорошей командой, – цитирует AFP Махреза. – Мы много владели мячом, но упускали контратаки. У "Лиона" были отличные моменты, однако по мастерству мы явно были лучше. У нас тоже хватало возможностей. Скажем, ничья справедлива. Я не очень доволен, потому что хотелось победить. Мы всегда ставим такую цель перед собой. Но важно, что вышли в плей-офф.