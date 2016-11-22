03:28 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Рияд Махрез: "Если слушать, как я хорош, то можно перестать играть в футбол"

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Полузащитник "Лестера" Рияд Махрез в преддверии матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Брюгге" заявил, что рад быть номинирован на "Золотой мяч"-2016. Он добавил, что предпочитает сконцентрироваться на собственной игре и не думать о наградах.

– Есть гораздо более именитые футболисты, которые выиграли уйму трофеев, – приводит официальный сайт УЕФА слова Махреза. – Я просто рад быть номерованным на "Золотой мяч". Для меня это уже хорошо.

Если долго слушать людей, которые говорят, как хорош Махрез, можно перестать играть в футбол. Я не обращаю внимания на эти разговоры. Вместо этого концентрируюсь на футболе и стараюсь как можно лучше помогать команде.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 5-й тур
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