Рияд Махрез: "Если слушать, как я хорош, то можно перестать играть в футбол"

Полузащитник "Лестера" Рияд Махрез в преддверии матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Брюгге" заявил, что рад быть номинирован на "Золотой мяч"-2016. Он добавил, что предпочитает сконцентрироваться на собственной игре и не думать о наградах.

– Есть гораздо более именитые футболисты, которые выиграли уйму трофеев, – приводит официальный сайт УЕФА слова Махреза. – Я просто рад быть номерованным на "Золотой мяч". Для меня это уже хорошо.

Если долго слушать людей, которые говорят, как хорош Махрез, можно перестать играть в футбол. Я не обращаю внимания на эти разговоры. Вместо этого концентрируюсь на футболе и стараюсь как можно лучше помогать команде.