Рискнет ли "Локомотив" сыграть с "Порту" в атакующий футбол? Отвечает Семин

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин на пресс-конференции перед гостевым матчем 4-го тура Лиги чемпионов против "Порту" пожаловался на сложный календарь.

– Что "Локомотиву" нужно оставить в своей игре, основываясь на предыдущих матчах команды в Лиге чемпионов?

– Во всех матчах мы заслуживали куда большего. Но не реализовывали свои моменты. Вот поэтому "Локо" и без очков. Постараемся этот негативный момент исправить.

– "Локомотив" готов сыграть в более атакующий футбол? Ведь команде очень нужна победа.

– Все может быть. Будем бороться за очки. А предсказать ход матча никто не может. Рискнем ли? Во-первых, многое будет зависеть от соперника. "Порту" всегда имел много молодых и талантливых игроков в составе, которые потом вырастали в звезд. Думаю, матч будет сложным.

– Насколько важно сдержать именно Марегу?

– Важна вся команда, все 11 футболистов. Один Марега не решает игру "Порту".

– Беспокоит ли то, что, возможно, не удастся забить голов "Порту"?

– На данный момент ничего не беспокоит. Если не удастся, все равно это будет опыт, который позволит забивать голы в дальнейшем.

– Все ли футболисты готовы сыграть с "Порту"? И выйдет ли Крыховяк на позиции центрального защитника?

– После тренировки определимся как с позицией Крыховяка, так и с готовностью остальных футболистов. Напомню, что у нас очень тяжелый календарь – 5 матчей за 14 дней, плюс утомительные перелеты. Это не может не сказываться на состоянии команды. (Юлия Яковлева)

"Порту" – "Локомотив": Лига чемпионов, 6 ноября 2018, онлайн-трансляция, начало – в 23.00 (мск)​ //

Лига чемпионов: результаты матчей, календарь игр и турнирные таблицы