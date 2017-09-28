Рио Фердинанд: "У "МЮ" есть сила и скорость, но для победы в Лиге чемпионов нужно больше"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд после матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА (1:4) отметил, что у клуба нет игрока, который является суперзвездой. По его мнению, у "Красных дьяволов" есть футболисты, которые способны достичь этого уровня.

- У "Манчестер Юнайтед" есть и сила, и скорость. Но для победы в Лиге чемпионов нужно больше, - цитирует . - В команде должна быть суперзвезда, которая сможет решать судьбу матчей. У "Реала" есть Роналду, раскрылся Иско. У "Барселоны" - Месси, у ПСЖ – Неймар. У "МЮ" есть игроки, которые способны достичь этого уровня, но им еще нужно сделать этот шаг.