Рио Фердинанд: "Роналду - машина"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд отметил, что высокие показатели результативности нападающего "Реала" Криштиану Роналду являются результатом его упорного труда. Португалец во вторник сделал хет-трик в первом полуфинале Лиги чемпионов против "Атлетико"(3:0), чем довел счет своих голов за мадридский клуб до 400.

- Роналду - машина, сокрушительный наконечник атак "Реала", - приводит ВВС слова Фердинанда. - Он проделывает огромную работу, это не только его талант. Еще у него стальные нервы. Рекорды падают каждую неделю. Когда он и Месси закончат карьеру, их цифры будут казаться космическими.

Трансляция матча "Реал" - "Атлетико"