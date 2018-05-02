Рио Фердинанд: "Реалу" крупно повезло в мадридском матче"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что "Реал" показал не самый яркий футбол в ответном полуфинале Лиги чемпионов против "Баварии". "Реал" на выезде победил 2:1, а в Мадриде была зафиксирована ничья 2:2.

- "Реал" прошел дальше за счет опыта, но также благодаря большой, очень большой удаче. Четвертый финал за пять лет - эта статистика говорит сама за себя, - цитирует BT Sport Фердинанда. - Сегодня "Реал" показал не самый яркий футбол, но они воспользовались ошибками "Баварии".