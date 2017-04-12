Рио Фердинанд: "Обычно "Атлетико" не являлся фаворитом в 1/4 финала Лиги чемпионов, теперь же на них свалилось давление"

Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд считает, что "Атлетико" столкнется с проблемами в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Лестера". По его мнению, играть против английского клуба сейчас сложнее, чем год назад.

- Обычно на этой стадии турнира "Атлетико" фаворитом не является, теперь же на них свалилось давление, все ждут их выхода в полуфинал, - цитирует пресс-служба УЕФА Фердинанда. - Шекспир наладил оборону "Лестера". Сейчас играть против этой команды сложнее, чем год назад, когда она быстрее доставляла мяч в зону атаки. "Атлетико" будет владеть мячом, а "Лестер" отойдет назад и будет с удовольствием играть на контратаках, в еврокубках это отлично работает.