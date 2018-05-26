Рио Фердинанд: "Не думаю, что Рамос хотел травмировать Салаха"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд не считает, что защитник "Реала" Серхио Рамос умышленно травмировал форварда "Ливерпуля" Мохамеда Салаха в финале Лиги чемпионов. Египтянин покинул поле в первом тайме встречи из-за повреждения руки.

– Потеря Салаха изменила динамику игры, – цитирует ВВС Фердинанда. – "Ливерпуль" с ним выглядел реальной угрозой, владея мячом. Сейчас "Реал" контролирует ситуацию. Что касается эпизода с травмой, то Рамос хорошо сыграл в защите. Не думаю, что он хотел его травмировать.

"СЭ" ведет онлайн-трансляцию матча "Реал" - "Ливерпуль"