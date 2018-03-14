Рио Фердинанд: "МЮ" в матче с "Севильей" напоминал команду, в которой играют незнакомцы"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд высказал мнение, что "красные дьяволы" в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов с "Севильей" (1:2) напоминали команду, в которой футболисты впервые играют друг с другом. По его словам, действительно сильные клубы всегда проводят матчи хорошо.

– "МЮ" выглядел ужасно, – приводит Dayli Mail слова Фердинанда. – Команда играла так, словно она собрана из незнакомцев. Футболисты играли нервно и осторожно, а матч надо было брать за шкирку. Они ничего не сделали, чтобы порадовать своих болельщиков. Лучшие команды не выбирают, когда играть, а когда нет. Они неизменно хороши.

"МЮ" по сумме двух матчей проиграл "Севилье" и не сумел выйти в четвертьфинал главного европейского клубного турнира.