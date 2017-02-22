Рио Фердинанд: "Фалькао не реализовал пенальти и имел наглость забить классный гол"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд выразил восторг по поводу игры нападающего "Монако" Радамеля Фалькао, оформившего дубль в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити". Особенно Фердинанда удивил гол колумбийца после не забитого им пенальти.

– Он здорово прорвался, раскачал защитника, сохранил мяч и отправил его в сетку. Это было очень смело, – цитирует BT Sport Фердинанда. – Не забить пенальти и иметь такую наглость – это удивительно. Гол отличный. Фалькао в прекрасной форме.