13:36 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Рио Фердинанд: "Фалькао не реализовал пенальти и имел наглость забить классный гол"

0
0
0
0

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд выразил восторг по поводу игры нападающего "Монако" Радамеля Фалькао, оформившего дубль в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити". Особенно Фердинанда удивил гол колумбийца после не забитого им пенальти.

– Он здорово прорвался, раскачал защитника, сохранил мяч и отправил его в сетку. Это было очень смело, – цитирует BT Sport Фердинанда. – Не забить пенальти и иметь такую наглость – это удивительно. Гол отличный. Фалькао в прекрасной форме.

0
0
0
0
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/8 финала
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ