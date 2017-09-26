Рио Фердинанд: "Атакующая четверка "Ливерпуля" фантастическая"

Бывший защитник "Ливерпуля" Рио Фердинанд перед матчем 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Спартака" отметил игру атакующей четверки "красных" Филиппе Коутинью, Садио Мане, Роберто Фирмину и Мохамед Салах.

– Вы бы не хотели играть против этой атакующей четверки каждую неделю! – цитирует Express Фердинанда. – У нее есть хитрость, скорость и голы. Они фантастические, когда все четверо на поле. "Ливерпуль" – очень сложная команда, чтобы играть против них, когда есть правильный баланс. Если бы я играл с ними, то потирал бы руки, потому что появлялось бы гораздо больше места для продвижения вперед.

Матч "Спартак" – "Ливерпуль" начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет его трансляцию.