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21:23 | Футбол — Лига чемпионов

Рио Фердинанд: "Атакующая четверка "Ливерпуля" фантастическая"


Бывший защитник "Ливерпуля" Рио Фердинанд перед матчем 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Спартака" отметил игру атакующей четверки "красных" Филиппе Коутинью, Садио Мане, Роберто Фирмину и Мохамед Салах.

– Вы бы не хотели играть против этой атакующей четверки каждую неделю! – цитирует Express Фердинанда. – У нее есть хитрость, скорость и голы. Они фантастические, когда все четверо на поле. "Ливерпуль" – очень сложная команда, чтобы играть против них, когда есть правильный баланс. Если бы я играл с ними, то потирал бы руки, потому что появлялось бы гораздо больше места для продвижения вперед.

Матч "Спартак" – "Ливерпуль" начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет его трансляцию.

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Как закончится матч Лиги чемпионов "Спартак" - "Ливерпуль"?
Победой "Спартака" с минимальным счетом
16.4%
Победой "Спартака" с разностью в два мяча
2.4%
Крупной победой "Спартака"
3.0%
Нулевой ничьей
1.3%
Результативной ничьей
10.5%
Победой "Ливерпуля"
66.5%
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 2-й тур
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