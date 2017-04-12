Рио Фердинанд: "5-6 игроков "Барсы" недостойны надевать ее футболку"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Рио Фердинанд раскритиковал игру "Барселоны" в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Ювентуса" (0:3). По словам ветерана, на стороне туринцев опыт, что должно позволить им не повторить судьбу "ПСЖ". В 1/8 финала парижане выиграли первый матч у "Барсы" 4:0, но в ответном уступили 1:6.

- "Барселона" не показала никакой мысли, - цитирует Daily Mirror Фердинанда. - Это тень той команды, которую мы видели в ответном матче против "ПСЖ". Разница между "Ювентусом" и "ПСЖ"? Опыт. У "Ювентуса" отличная команда, они были великолепны.

Неважно, кто играет за "Барсу", если у них нет интенсивности в действиях. 5-6 человек в команде недостойны надевать футболку "Барселоны".