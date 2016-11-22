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Ринат Билялетдинов: "Непонятно, как "дело Еременко" скажется на ЦСКА"

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Бывший главный тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов в преддверии матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов ЦСКА"Байер" отметил, что встреча будет носить принципиальный характер для обеих команд. Специалист добавил, что пока непонятно, как "дело Романа Еременко" отразится на команде. Финн дисквалифицирован на два года. В его допинг-пробе были обнаружены кокаин и его метаболиты.

 
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– Это будет сложнейший матч для ЦСКА, но шанс есть всегда, и нужно стремиться его использовать, – приводят "Известия" слова Билялетдинова. – Конечно, армейцам будет очень не просто, тем более "Байер" тоже будет сверхмотивирован. Безусловно, в отсутствие Еременко и Дзагоева положительного результата добиться будет крайне сложно. Конечно, может сыграть фактор домашнего стадиона, а также то, что армейцы могут реализовать свои моменты на стандартах, как это было в матче последнего тура РФПЛ с "Арсеналом".

Что касается экспериментов Слуцкого с перестановкой Вернблума из опорной зоны на "позицию Еременко", то это все-таки не от хорошей жизни. Как мне кажется, швед более предпочтительно выглядит именно в роли разрушителя, а не созидателя. Но кто знает, может с "Байером" такой трюк сработает. Если же говорить про ситуацию с Еременко, то непонятно, как это в итоге скажется на армейцах в целом. Может и пагубно отразиться, а может, наоборот, сплотить ребят. Как говорится: "Нас стало меньше, но мы не стали слабее".

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