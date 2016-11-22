Ринат Билялетдинов: "Непонятно, как "дело Еременко" скажется на ЦСКА"

Бывший главный тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов в преддверии матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов ЦСКА – "Байер" отметил, что встреча будет носить принципиальный характер для обеих команд. Специалист добавил, что пока непонятно, как "дело Романа Еременко" отразится на команде. Финн дисквалифицирован на два года. В его допинг-пробе были обнаружены кокаин и его метаболиты.

– Это будет сложнейший матч для ЦСКА, но шанс есть всегда, и нужно стремиться его использовать, – приводят "Известия" слова Билялетдинова. – Конечно, армейцам будет очень не просто, тем более "Байер" тоже будет сверхмотивирован. Безусловно, в отсутствие Еременко и Дзагоева положительного результата добиться будет крайне сложно. Конечно, может сыграть фактор домашнего стадиона, а также то, что армейцы могут реализовать свои моменты на стандартах, как это было в матче последнего тура РФПЛ с "Арсеналом".

Что касается экспериментов Слуцкого с перестановкой Вернблума из опорной зоны на "позицию Еременко", то это все-таки не от хорошей жизни. Как мне кажется, швед более предпочтительно выглядит именно в роли разрушителя, а не созидателя. Но кто знает, может с "Байером" такой трюк сработает. Если же говорить про ситуацию с Еременко, то непонятно, как это в итоге скажется на армейцах в целом. Может и пагубно отразиться, а может, наоборот, сплотить ребят. Как говорится: "Нас стало меньше, но мы не стали слабее".