Ринат Билялетдинов: "Локомотив" разгонится к Лиге чемпионов"

Бывший тренер "молодежки" "Локомотива" Ринат Билялетдинов отметил, что проблемы железнодорожников связаны с разным уровнем подготовки игроков. По его словам, команда должна быть в оптимальной форме к старту в Лиге чемпионов.

– Ситуация у "Локомотива" непростая, но я склоняюсь к тому, что команда прибавит, — приводят "Известия" слова Билялетдинова. — Все-таки сказывается дисбаланс в подготовке между группами футболистов, часть из которых играла на чемпионате мира. К тому же еще не адаптировались новички. Видно, что Смолов и Гжегош Крыховяк пока не полностью понимают требования нового коллектива. Уверен, к Лиге чемпионов они придут к общему знаменателю и "Локомотив" разгонится. Главное, сейчас не растерять чересчур много очков.