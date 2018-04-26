Ринат Билялетдинов: "Бавария" упустила победу"

Бывший главный тренер "Рубина" и "СКА-Хабаровска" Ринат Билялетдинов считает, что по уровню коллективного футбола "Бавария" не уступает "Реалу", несмотря на поражение на своем поле (1:2) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Ответный поединок пройдет в Мадриде 1 мая.

– В этом матче сыграли свою роль травмы, – говорит Билялетдинов. – Лучшим игроком встречи считаю Рибери – француз мог сделать счет 2:0 и тогда все сложилось бы по-другому. Но он не забил – споткнулся, выйдя один на один. Мог бы обработать мяч мягче, тогда использовал бы свой шанс. Так что немцы упустили победу: если повели бы в два мяча, то стали бы играть немного по-другому. В этом случае у "Реала" появились бы гигантские проблемы, особенно, с учетом неважного состояния Роналду. Вообще "Бавария" мне в этом матче понравилась больше, команда оказалась к нему лучше готова.

– После финального свистка испанцы утверждали, что арбитр мог назначить пенальти в ворота хозяев. Вы заметили какие-то спорные судейские решения?

– Стопроцентных 11-метровых не могу припомнить.

– До встречи в Мюнхене Роналду забивал в 11 подряд матчах Лиги чемпионов. Почему не получилось поразить ворота на "Алльянц Арене"?

– Встреча выдалась для португальца непростой – только при помощи руки сумел забить. Кстати, мне очень не нравится манера, когда футболист нарушил правила и пытается доказать, что это было плечо. Они два метра шириной, что ли? Не следует наглеть до такой степени. А не забил Криштиану потому, что невозможно находиться все время на пике формы.

– Сохраняет ли, на ваш взгляд, "Бавария" шансы перед поездкой в Мадрид?

– Считаю, не все потеряно. Уверяю вас, что немцы дадут такой бой, что "Реалу" мало не покажется. Единственное, в команде есть потери – и это серьезный удар. Но для чего тогда существует глубина состава? Такие случаи дают шанс игрокам, которые его ждут. Хайнкес – великолепный тренер для "Баварии", работает в унисон с футболистами. Поэтому жду интересного ответного матча. Несомненно, фаворитом будет "Реал" с его индивидуально сильными исполнителями, которые могут решить исход в эпизодах на фоне равных коллективных действиях. Но я с удовольствием посмотрел бы в финале на мюнхенский клуб. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)