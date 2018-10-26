Римская полиция пока не задержала фаната, напавшего с ножом на болельщика ЦСКА

Полиция Рима ведет расследование инцидента, в котором перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Рома" – ЦСКА (0:3) болельщик армейцев в драке получил удар ножом.

Об этом "СЭ" сообщили в пресс-службе римской государственной полиции. Нападение произошло недалеко от стадиона "Олимпико", сотрудники полиции разгоняли хулиганов водометами. Ранее в посольство РФ в Италии проинформировало, что пострадавший отказался от медицинской помощи и пошел на трибуны.

– Напавший на российского болельщика перед матчем пока еще не задержан. Однако расследование этого инцидента продолжается, – сказали в пресс-службе римской полиции.

Также перед началом матча "Рома" – ЦСКА произошло обрушение эскалатора на станции римского метро "Репубблика", в результате чего пострадало 17 россиян. (Игорь Новиков)