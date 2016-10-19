Риксен побывал на матче "Реала" по приглашению Криштиану Роналду и его агента

Бывший игрок "Зенита" Фернандо Риксен принял приглашение форварда "Реала" Криштиану Роналду и его агента Жорже Мендеша. Голландец, которому в 2013 году диагностировали неизлечимую болезнь – боковой амиотрофический склероз (ALS), посетил домашний матч мадридцев против "Легии" (6:1). После игры португалец встретился с Риксеном и подарил ему свою футболку.

Напомним, в позапрошлое воскресенье "Рейнджерс", за который Риксен выступал с 200 по 2006 год, устроил благотворительный ужин в честь 40-летнего футболиста, на который в числе прочих были приглашены Криштиану Роналду и его агент. Мендеш записал видео, в котором выразил сожаление по поводу отсутствия не мероприятии и пригласил голландца в гости к нему и Криштиану Роналду в Мадрид при первой возможности.