Рикарду Куарежма: "У "Бешикташа" хорошие шансы на выход в плей-офф"

Нападающий "Бешикташа" Рикарду Куарежма после матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Наполи" (1:1) отметил, что ничейный результат сохраняет "орлам" хорошие шансы на выход из группы. Стамбульский клуб набрал шесть очков, ни разу не проиграв в четырех играх.

- Должны были выигрывать этот матч, но "Наполи" - хорошая команда, которая может забить гол в любой момент, - приводит Football Italia слова Куарежмы. - Играли без некоторых важных для нас игроков, этот поединок придаст нам уверенности. Конечно, у "Бешикташа" еще есть шансы на выход из группы. Все в наших руках. Должны побеждать "Бенфику", но сначала мы сосредоточимся на матче с "Трабзонспором" в чемпионате.