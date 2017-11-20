Рикарду Куарежма: "Порту" и "Бешикташ" останутся со мной до гроба, но я профессионал"

Вингер "Бешикташа" Рикарду Куарежма рассчитывает на победу в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Порту". 34-летний португалец пообещал, что всегда будет выкладываться на 100 процентов в играх за стамбульский клуб.

- Мы хорошо себя проявили, но еще ничего не решено, - цитирует пресс-служба УЕФА Куарежму. - Следующий матч против "Порту" может принести нам путевку в плей-офф. Это и есть наша цель. Мы должны продолжать работать, и я верю, что нам это удастся.

В прошлом году нам не хватало опыта в Лиге чемпионов. В этом розыгрыше мы лучше понимаем, как устроен этот турнир. Мы возглавляем группу, где собраны очень сильные клубы. Мы достигли этого, потому что действуем как одна команда. Защищаемся и атакуем вместе. Это единственный путь к нашей цели.

- Болельщики вас очень тепло встречали во время матча на "Драгау". Как вам будет играть против "Порту" в Стамбуле?

- В этом матче мне нужно будет проявить профессионализм. Нельзя, чтобы любовь, которую я испытываю, смутила меня. "Порту" и "Бешикташ" останутся со мной до гроба, но я профессионал. Знаю, что "Порту" хочет победить, но и я хочу того же. И отдам все силы ради победы своей команды. Однако это не означает, что утрачу признательность и уважение по отношению к "Порту".

Покуда играю за этот клуб, буду выкладываться без остатка. Болельщики всегда хорошо ко мне относились и верили в меня. Я чувствую их любовь, симпатию, уважение и признательность. И на поле отдаю всего себя, чтобы они были счастливы. Они этого заслуживают.