Рикарду Куарежма: "Бешикташ" постарается насладиться игрой столь высокого статуса"

Нападающий "Бешикташа" Рикарду Куарежма в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Баварии" отметил, что туркам предстоит встреча с превосходной командой с отличными футболистами. Форвард также добавил, что "черные орлы" постараются насладиться игрой столь высокого статуса.

– Хочу поздравить свою команду с тем, что она добралась до этой стадии Лиги чемпионов, – цитирует пресс-служба УЕФА Куарежму. – Нам предстоит встреча с превосходной командой с отличными футболистами. Мы постараемся насладиться игрой столь высокого статуса, но она, конечно, будет очень трудной.

Моя пятиматчевая дисквалификация в чемпионате Турции? Прошло не так много времени. Я пропустил всего две игры, но выйду ли я завтра на поле, решит тренер.

Напомним, что матч "Бешикташ" - "Бавария" состоится завтра, 14 марта, в Стамбуле и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Первая игра между этими командами завершилась победой мюнхенцев со счетом 5:0.