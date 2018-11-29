Риисе и Оуэн считают, что судья должен был удалять Верратти в матче с "Ливерпулем"

Бывшие игроки "Ливерпуля" Йон Арне Риисе и Майкл Оуэн раскритиковали судейство в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Ливерпулем" (2:1). По их мнению, судья должен был удалять полузащитника парижан Марко Верратти за жесткий удар по ноге защитника "красных" Джо Гомеса.

– Это прямая красная карточка, – цитирует BT Sport Риисе. – К счастью, нога Гомеса поехала. Если бы она была зафиксирована, перелома ему не избежать.

С ним согласился и Оуэн, выразивший свое мнение в Твиттере.

– Верратти заслужил красную карточку. Разве нет? – написал Оуэн.