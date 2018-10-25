Рихедли Базур: "Знал, что "Локомотив" - играющая команда. Видел матчи против моего друга Промеса"

Полузащитник "Порту" Рихедли Базур после матча с "Локомотивом" (3:1) отметил Эдера и Мануэла Фернандеша. Также он признался, что перед игрой не звонил своему другу Квинси Промесу, игравшему ранее за "Спартак".
- Каждая игра в Лине чемпионов сложная, - отметил Базур. - Особенно в гостях. Мы забили три в Москве. Нельзя быть недовольными.
- Что можете сказать о "Локомотиве"?
- Неплохая команда, умеет забивать голы. Я это знал и раньше. У меня все-таки друг играл в московском "Спартаке". Его зовут Квинси Промес. Поэтому видел несколько матчей.
- Звонили Квинси перед матчем?
- Не, не стал.
- Кого можете выделить из состава "Локо"?
- Наверное, португальцев. Эдера и Ману Фернандеша.
- В Португалии все знают Ману Фернандеша?
- Ну, он хороший игрок.
- Как Криштиану Роналду?
- Это ваши слова (смеется). (Ярослав Сусов)