01:45 | Футбол — Лига чемпионов

Рихедли Базур: "Знал, что "Локомотив" - играющая команда. Видел матчи против моего друга Промеса"

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Полузащитник "Порту" Рихедли Базур после матча с "Локомотивом" (3:1) отметил Эдера и Мануэла Фернандеша. Также он признался, что перед игрой не звонил своему другу Квинси Промесу​, игравшему ранее за "Спартак".

 
24 октября. Москва. &quot;Локомотив&quot; - &quot;Порту&quot; - 1:3. Антон Миранчук (справа) стал автором первого гола железнодорожников в этой Лиге чемпионов."Локомотив" поехал не в ту сторону

- Каждая игра в Лине чемпионов сложная, - отметил Базур. - Особенно в гостях. Мы забили три в Москве. Нельзя быть недовольными. 

- Что можете сказать о "Локомотиве"?

- Неплохая команда, умеет забивать голы. Я это знал и раньше. У меня все-таки друг играл в московском "Спартаке". Его зовут Квинси Промес. Поэтому видел несколько матчей. 

- Звонили Квинси перед матчем?

- Не, не стал. 

- Кого можете выделить из состава "Локо"?

- Наверное, португальцев. Эдера и Ману Фернандеша.

- В Португалии все знают Ману Фернандеша?

- Ну, он хороший игрок.

- Как Криштиану Роналду​?

- Это ваши слова (смеется). (Ярослав Сусов)

Локомотив – Порту
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 3-й тур. "Рома" - ЦСКА, "Локомотив" - "Порту"
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