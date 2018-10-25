Рихедли Базур: "Знал, что "Локомотив" - играющая команда. Видел матчи против моего друга Промеса"

Полузащитник "Порту" Рихедли Базур после матча с "Локомотивом" (3:1) отметил Эдера и Мануэла Фернандеша. Также он признался, что перед игрой не звонил своему другу Квинси Промесу​, игравшему ранее за "Спартак".

- Каждая игра в Лине чемпионов сложная, - отметил Базур. - Особенно в гостях. Мы забили три в Москве. Нельзя быть недовольными.

- Что можете сказать о "Локомотиве"?

- Неплохая команда, умеет забивать голы. Я это знал и раньше. У меня все-таки друг играл в московском "Спартаке". Его зовут Квинси Промес. Поэтому видел несколько матчей.

- Звонили Квинси перед матчем?

- Не, не стал.

- Кого можете выделить из состава "Локо"?

- Наверное, португальцев. Эдера и Ману Фернандеша.

- В Португалии все знают Ману Фернандеша?

- Ну, он хороший игрок.

- Как Криштиану Роналду​?

- Это ваши слова (смеется). (Ярослав Сусов)