Рибери пропустит матч с АЕК

Полузащитник "Баварии" Франк Рибери пропустит матч группового турнира Лиги чемпионов с АЕК. Француз не примет участия во встрече в Афинах из-за проблем с позвоночником. Степень тяжести травмы не уточняется.
"Бавария" сыграет с АЕК 23 октября. После двух туров у мюнхенцев четыре очка, а у АЕК – ноль.
Unser Kader für #AEKFCB! 🙌– FC Bayern München (@FCBayern) 22 октября 2018 г.
Verfolgt den ersten Tag in Athen in unserem Reise-Ticker:
✈👉https://t.co/AQQlsKiPhH#packmas #MiaSanMia pic.twitter.com/he7z2Bx1Ja
Загрузка...