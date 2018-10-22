Рибери пропустит матч с АЕК

Полузащитник "Баварии" Франк Рибери пропустит матч группового турнира Лиги чемпионов с АЕК. Француз не примет участия во встрече в Афинах из-за проблем с позвоночником. Степень тяжести травмы не уточняется.

"Бавария" сыграет с АЕК 23 октября. После двух туров у мюнхенцев четыре очка, а у АЕК – ноль.