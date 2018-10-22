10:17 | Футбол — Лига чемпионов

Рибери пропустит матч с АЕК

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Полузащитник "Баварии"  Франк Рибери пропустит матч группового турнира Лиги чемпионов с АЕК. Француз не примет участия во встрече в Афинах из-за проблем с позвоночником. Степень тяжести травмы не уточняется.

"Бавария" сыграет с АЕК 23 октября. После двух туров у мюнхенцев четыре очка, а у АЕК – ноль.

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 3-й тур. "Рома" - ЦСКА, "Локомотив" - "Порту"
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