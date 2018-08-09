РФС потребует от УЕФА расследовать нападения на российских журналистов в Салониках

Исполняющий обязанности главы РФС Александр Алаев считает недопустимыми инциденты, которые произошли во время матча 3-го тура отборочного раунда Лиги чемпионов ПАОК - "Спартак" (3:2).

- Относительно событий, которые произошли во время матча 3 квалификационного раунда Лиги Чемпионов между командами "ПАОК" и "Спартак", РФС считает необходимым высказать свою официальную позицию, - сказал Алаев. - РФС считает недопустимым проявления агрессии и хамства к работникам СМИ, которые выполняют свой профессиональный долг. До, вовремя и после матча греческая сторона должна была обеспечить безопасное пребывание российских журналистов на стадионе. РФС проведет собственную проверку случившегося и в ближайшее время обратится в УЕФА для того, чтобы было проведено детальное расследование, и все виновные понесли наказание. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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