РФС попросил УЕФА расследовать нападение на российских журналистов в Греции

Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев сообщил, что организация направила письмо в УЕФА с просьбой установить обстоятельства нападения болельщиков ПАОК на российских журналистов во время первого матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против "Спартака". Ранее в УЕФА отказались проводить расследования по этому инциденту.

- Сегодня РФС отправил официальное письмо в контрольно-дисциплинарную и этическую инстанции УЕФА с целью установления обстоятельств нападения болельщиков ПАОК на представителей российских СМИ во время матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между ПАОК и "Спартаком", - приводит "РИА Новости" слова Алаева. - Уверен, подобные действия со стороны зрителей недопустимы. В случае установления вины данные лица, как и футбольный клуб ПАОК, обязательно должны понести адекватные наказания.

РФС проводил собственное расследование по данному инциденту, собирал материалы, в том числе и от российских журналистов, находившихся на месте событий. Мы предоставили их в УЕФА, в свою очередь, запросив дополнительную информацию от греческой стороны. На наш взгляд, основания для возбуждения дисциплинарного производства в отношении ПАОКа могут иметь место, мы очень рассчитываем на объективное расследование и решения в соответствии с дисциплинарным регламентом УЕФА.