РФС подтвердил, что "Газпром Арена" будет претендовать на финал Лиги чемпионов-2021

Стадион "Зенита" будет выдвинут на проведение финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021, информирует официальный сайт РФС. Такое решение было принято на сегодняшнем заседании Исполкома этой организации.

Основным конкурентом петербургского клуба в борьбе за проведение этой игры является домашний стадион мюнхенской "Баварии" "Альянц Арена".

Стадион в Санкт-Петербурге вмещает 62 325 зрителей. Его открытие состоялось в 2017 году. На этой арене прошли матчи ЧМ-2018 и Кубка конфедераций-2017.

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