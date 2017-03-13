РФС может подать заявку на проведение финала еврокубка

Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что РФС может подать заявку в УЕФА на проведение финала еврокубка в сезоне-2018/19. Отмечается, что окончательная заявка должна быть отправлена до 6 июня этого года, а уже в сентябре организация объявит, кто проведет главные матчи турниров. Напомним, что в сезоне-2007/08 в Москве состоялся финал Лиги чемпионов между "Манчестер Юнайтед" и "Челси" (1:1, 6:5 в серии пенальти).

– Мы сейчас изучаем возможность подачи заявок на проведение финалов, – цитирует ТАСС Мутко. – Ничего более конкретного пока сказать не могу, мы этот вопрос изучаем.