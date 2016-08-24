РФПЛ поздравила "Ростов" с выходом в групповой турнир Лиги чемпионов

РФПЛ в своем твиттере поздравила "Ростов" с выходом в групповой турнир Лиги чемпионов, который для команды стал первым в истории. Также премьер-лига пожелала ростовчанам удачи и побед в группе. Напомним, что сегодня "Ростов" разгромил "Аякс" в ответном матче 4-го отборочного раунда еврокубка со счетом 4:1. В Амстердаме же команды разошлись миром (1:1).
Поздравляем @rostovfc
Удачи и побед в групповом этапе @ChampionsLeague #Лигачемпионов pic.twitter.com/cQnl7pLaza
– РФПЛ⚽🏆 (@rfpl) 24 августа 2016 г.
Flamenco
Ruslan Samaras Тольстих точно не пустил бы вас на ЛЧ 05:32 _______________________________________________________________________________________________________ Все правильно сказал, эта "Толстая" ужасная женщина....
10:10 25 августа
футбол2018
Браво Ростов! Браво Бердыев!!КББ спасибо за команду, а ребятам за праздник, который они подарили!Как же сейчас федуновские, гинеровские и питерские беснуются от негодования!!Все они поголовно вместе с Орловыми и Геничами,Бубновыми и Шнобелями предрекали вылет Ростова из ЕК!Сколько грязи , помоев и клеветы было вылито на Ростов и Бердыева в последний месяц! БРАВО РОСТОВ- НАЗЛО И ВОПРЕКИ ВСЕМ! М-У-Ж-И-К-И !! Ростов еще пошуршит в ЛЧ!!Удачи!!
09:31 25 августа
Ruslan Samaras
Тольстих точно не пустил бы вас на ЛЧ
05:32 25 августа
townace
"спаси нас пуще всех печалей И барский гнев и барская любовь" Мы то не забыли как РФПЛ: 1- не пускала нас в Лигу Европы 2- не давала нам заявить Азмуна Большое спасибо конечно, но лучше бы вы порядок навели у себя дома и предоставили всем более менее равные условия в ЧР. Глядишь, тогда и в 18 году вам позору меньше будет!
00:25 25 августа
pavel1205
Рфпл примазалось к успеху, аж смешно... а когда отправляли в ФНЛ, чем думали?
00:23 25 августа
Alex Surovov
Ростовский парадокс! Ростов заиграл под руководством капитана СКА Ростов Курбана Бердыева!
23:56 24 августа