23:51 24 августа | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

РФПЛ поздравила "Ростов" с выходом в групповой турнир Лиги чемпионов

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РФПЛ в своем твиттере поздравила "Ростов" с выходом в групповой турнир Лиги чемпионов, который для команды стал первым в истории. Также премьер-лига пожелала ростовчанам удачи и побед в группе. Напомним, что сегодня "Ростов" разгромил "Аякс" в ответном матче 4-го отборочного раунда еврокубка со счетом 4:1. В Амстердаме же команды разошлись миром (1:1).

Поздравляем @rostovfc

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Flamenco

Ruslan Samaras Тольстих точно не пустил бы вас на ЛЧ 05:32 _______________________________________________________________________________________________________ Все правильно сказал, эта "Толстая" ужасная женщина....

10:10 25 августа

футбол2018

Браво Ростов! Браво Бердыев!!КББ спасибо за команду, а ребятам за праздник, который они подарили!Как же сейчас федуновские, гинеровские и питерские беснуются от негодования!!Все они поголовно вместе с Орловыми и Геничами,Бубновыми и Шнобелями предрекали вылет Ростова из ЕК!Сколько грязи , помоев и клеветы было вылито на Ростов и Бердыева в последний месяц! БРАВО РОСТОВ- НАЗЛО И ВОПРЕКИ ВСЕМ! М-У-Ж-И-К-И !! Ростов еще пошуршит в ЛЧ!!Удачи!!

09:31 25 августа

Ruslan Samaras

Тольстих точно не пустил бы вас на ЛЧ

05:32 25 августа

townace

"спаси нас пуще всех печалей И барский гнев и барская любовь" Мы то не забыли как РФПЛ: 1- не пускала нас в Лигу Европы 2- не давала нам заявить Азмуна Большое спасибо конечно, но лучше бы вы порядок навели у себя дома и предоставили всем более менее равные условия в ЧР. Глядишь, тогда и в 18 году вам позору меньше будет!

00:25 25 августа

pavel1205

Рфпл примазалось к успеху, аж смешно... а когда отправляли в ФНЛ, чем думали?

00:23 25 августа

Alex Surovov

Ростовский парадокс! Ростов заиграл под руководством капитана СКА Ростов Курбана Бердыева!

23:56 24 августа

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