РФПЛ поздравила "Ростов" с выходом в групповой турнир Лиги чемпионов

РФПЛ в своем твиттере поздравила "Ростов" с выходом в групповой турнир Лиги чемпионов, который для команды стал первым в истории. Также премьер-лига пожелала ростовчанам удачи и побед в группе. Напомним, что сегодня "Ростов" разгромил "Аякс" в ответном матче 4-го отборочного раунда еврокубка со счетом 4:1. В Амстердаме же команды разошлись миром (1:1).

Поздравляем @rostovfc