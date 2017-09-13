Уличная атлетика при поддержке Datsun
23:44 | Футбол — Лига чемпионов

РФПЛ поблагодарила "Спартак" за "красивую игру" в матче с "Марибором"

3

Пресс-служба РФПЛ поблагодарила "Спартак" за красивую игру в матче группового турнира Лиги чемпионов с "Марибором" (1:1). Спартаковцы забили первый гол в матче на 59-й минуте благодаря голу полузащитника Александра Самедова, но на 85-й минуте хавбек хозяев поля Дамьян Бохар счет сравнял.

– Все. Ничья. "Спартак", спасибо за красивую игру, – гласит сообщение в Твиттере РФПЛ.

Трансляция матча "Марибор" – "Спартак"

3
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1-й тур
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

Carlos_Valderrama

Знатный троллинг!

23:49

hant64

Это была красивая игра? Показалось сначала, что потроллили Спартак немного в РФПЛ, но нет, вроде бы серьёзно автор комментария посчитал игру Спама красивой. Да уж, без комментариев))

23:49

praretorian

Спасибо, что не продул.....

23:48