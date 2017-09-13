РФПЛ поблагодарила "Спартак" за "красивую игру" в матче с "Марибором"

Пресс-служба РФПЛ поблагодарила "Спартак" за красивую игру в матче группового турнира Лиги чемпионов с "Марибором" (1:1). Спартаковцы забили первый гол в матче на 59-й минуте благодаря голу полузащитника Александра Самедова, но на 85-й минуте хавбек хозяев поля Дамьян Бохар счет сравнял.
– Все. Ничья. "Спартак", спасибо за красивую игру, – гласит сообщение в Твиттере РФПЛ.
Carlos_Valderrama
Знатный троллинг!
23:49
hant64
Это была красивая игра? Показалось сначала, что потроллили Спартак немного в РФПЛ, но нет, вроде бы серьёзно автор комментария посчитал игру Спама красивой. Да уж, без комментариев))
23:49
praretorian
Спасибо, что не продул.....
23:48