РФПЛ поблагодарила "Спартак" за "красивую игру" в матче с "Марибором"

Пресс-служба РФПЛ поблагодарила "Спартак" за красивую игру в матче группового турнира Лиги чемпионов с "Марибором" (1:1). Спартаковцы забили первый гол в матче на 59-й минуте благодаря голу полузащитника Александра Самедова, но на 85-й минуте хавбек хозяев поля Дамьян Бохар счет сравнял.

– Все. Ничья. "Спартак", спасибо за красивую игру, – гласит сообщение в Твиттере РФПЛ.

Трансляция матча "Марибор" – "Спартак"