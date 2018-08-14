Рэзван Луческу: "Удаление Луиза Адриану? Это такая же ситуация, как пенальти в наши ворота в Салониках"

Главный тренер греческого ПАОК Рэзван Луческу заявил, что удаление Луиза Адриану и пенальти в ворота греков в первом матче - похожие ситуации.

Во втором матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов ПАОК и "Спартак" сыграли вничью - 0:0 и греческая команда вышла в следующий раунд турнира за счет победы в первой игре (3:2).

– Было понятно, что мы должны решать свои задачи и выстраивали определенный план на игру. Вообще ехали в Москву за победой, создали много моментов. Но в концовке под сильным давлением "Спартака", которое проходило с участием габаритных Зе Луиша, а также подключавшегося центрального защитника Жиго, вынужденно занимали оборонительную позицию. Пришлось сдерживать натиск. Это нормально и естественно, когда в таких матчах в последние 15 минут ты обороняешься, чтобы достигнуть нужного результата, - сказал румынский тренер.

– Как вы относитесь к удалению? Не считаете, что ваш футболист вполне мог и не падать и не хвататься за лицо после легкого тычка соперника? Такие вещи нормальны в футболе?

– Я не видел пока этот эпизод в повторе. Но в первом матче судья назначил сомнительный пенальти в наши ворота, также не удалил Жиго за фол против Прийовича, когда тот этого заслуживал. Это равноценные ситуации. Очень похожие на сегодняшние.