Рэзван Луческу: "Не могу сказать, что обманул вас, назвав "Спартак" фаворитом матча с ПАОК"

Главный тренер ПАОК Рэзван Луческу заявил, что в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против "Спартака" его команда будет играть на победу. Сегодня греки победили красно-белых со счетом 3:2.

- "Спартак" обладает большим опытом, - цитирует ТАСС Луческу. - Это клуб из мощного чемпионата, у команды хороший бюджет. Качество российской лиги очень высокое, поэтому я действительно не могу сказать, что обманул вас, назвав "Спартак" фаворитом.

Мы знаем о наших слабостях, но нашим соперником являются игроки высокого уровня. Наша команда всегда уважает соперника, но мы каждый раз стремимся к победе, лучшим доказательством этого является сегодняшнее превращение счета 0:2 в 3:2. В ответном матче у нас будет одна тактика - игра на победу.

Ответный матч состоится 14 августа в Москве.







