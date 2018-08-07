Рэзван Луческу: "Не имеет смысла сравнивать "Спартак" и "Базель"

Главный тренер ПАОК Рэзван Луческу считает, что нет смысла сравнивать "Спартак" и "Базель". С московской командой грекам предстоит встреча в отборе Лиги чемпионов, а швейцарцы ими были пройдены на предыдущем этапе.

– Сравните "Спартак" и "Базель", пожалуйста.

– А зачем? Это совсем разные команды. Я уже сказал – в футболе все быстро меняется. Не имеет смысла сравнивать "Спартак" и "Базель". Мы не были фаворитами против швейцарцев, на бумаге были слабее, но прошли дальше. Так что математические сравнения тут не работают. "Спартак" – отличная команда, с хорошим подбором футболистов. В нашем матче все решат детали.

– А чем именно хорош "Спартак"?

– Компактная команда. Великолепно играет без мяча, не оставляет пространства сопернику. Постоянный прессинг по всему полю. Надо быть очень осторожными, сохранять концентрацию, не совершать глупых ошибок. "Спартак" умеет наказывать. После потерь соперников убегает в быстрые опасные контратаки. Мы не смотрим на имена, на звезд, которые играют в "Спартаке". На зарплату, которую они получают. Важнее – командная работа и воля к победе. Кто проявит волю, тот и победит.

– Матч не станет битвой двух тактиков?

– Это будет просто битва. А слово "тактика" мне меньше нравится, чем слово "организация". Мы две хорошо организованные команды, но очень разные при этом. Это будет интересно. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)